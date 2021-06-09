Видео: приложение для мафии – ФБР создало мессенджер для преступников

Операция "Троянский щит" проводилась совместно правоохранительными органами США, Австралии, Нидерландов и других стран. В результате по всему миру удалось задержать сотни подозреваемых в убийствах, наркоторговле, отмывании денег и других преступлениях.

Успеха удалось добиться благодаря внедрению в коммуникацию преступных банд зашифрованного мессенджера, разработанного в ФБР США. Приложение ANOM рекламировали как надежно защищенное от взлома, поэтому преступники, общаясь в нем, не скрывали своих имен, когда обсуждали планы и действия.

В итоге правоохранителям по всему миру удалось предотвратить 21 убийство, арестовать три тонны наркотиков и задержать более 800 преступников в 18 странах.

Смотрите на видео, как проходили задержания и аресты в рамках спецоперации "Троянский щит" в Нидерландах.

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