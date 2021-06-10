Смотрите прямую трансляцию кольцеобразного солнечного затмения в Кишиневе. Уникальное событие можно будет наблюдать в обед.

Кольцеобразное солнечное затмение в Кишиневе можно будет наблюдать только в условиях ясного неба. Специалисты уточняют, что без специальных средств это делать опасно для зрения. В регионах, где будет видна максимальная фаза затмения, есть риск испортить зрение.

Специалисты отмечают, что для защиты глаз во время наблюдения затмения стоит использовать специальные светофильтры, засвеченную фотопленку, пленку из дискет или компакт-диски.

Наблюдение через затемненное стекло от стеклотары или использование одной или двух пар солнцезащитных очков он назвал плохой идеей, передает РИА Новости.

Единственный вариант посмотреть своими глазами затмение, не прибегая к использованию фильтров, возможен лишь в случае, если небо будет затянуто облаками, но Солнце будет сквозь них видно.

При наблюдении солнечного затмения через телескоп использовать вместо фильтра ту же пленку и дискеты нельзя, пояснил астроном. Для подобных наблюдений в специализированных магазинах продаются пленочные или стеклянные светофильтры, которые надеваются на объектив. Второй способ – наведение телескопа на Солнце и проекция затмения на белый лист бумаги через окуляр, рассказал астроном.

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