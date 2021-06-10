14:05 10 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.38
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Видео

Кольцеобразное солнечное затмение в Кишиневе

Получить короткую ссылку
10410
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/0a/35066743.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210610/35066115/Koltseobraznoe-solnechnoe-zatmenie-v-Kishineve.html

Смотрите прямую трансляцию кольцеобразного солнечного затмения в Кишиневе. Уникальное событие можно будет наблюдать в обед.

Кольцеобразное солнечное затмение в Кишиневе можно будет наблюдать только в условиях ясного неба. Специалисты уточняют, что без специальных средств это делать опасно для зрения. В регионах, где будет видна максимальная фаза затмения, есть риск испортить зрение. 

Суперлуна
© REUTERS / Matthias Rietschel
Суперлуну во время полного затмения украсит голубая "корона"

Специалисты отмечают, что для защиты глаз во время наблюдения затмения стоит использовать специальные светофильтры, засвеченную фотопленку, пленку из дискет или компакт-диски.

Наблюдение через затемненное стекло от стеклотары или использование одной или двух пар солнцезащитных очков он назвал плохой идеей, передает РИА Новости.

Единственный вариант посмотреть своими глазами затмение, не прибегая к использованию фильтров, возможен лишь в случае, если небо будет затянуто облаками, но Солнце будет сквозь них видно.

При наблюдении солнечного затмения через телескоп использовать вместо фильтра ту же пленку и дискеты нельзя, пояснил астроном. Для подобных наблюдений в специализированных магазинах продаются пленочные или стеклянные светофильтры, которые надеваются на объектив. Второй способ – наведение телескопа на Солнце и проекция затмения на белый лист бумаги через окуляр, рассказал астроном.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Солнечное затмение над Южной Америкой: кадры с российского спутника

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: невозможно устоять – поклонники мороженого среди политиков и звезд
Netherlands: Police make raids after global sting operation using FBI-controlled messaging app
Видео: приложение для мафии – ФБР создало мессенджер для преступников
Избирательные участки за рубежом
Где за границей откроют участки на выборах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться