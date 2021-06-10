Видео: драка в парламенте – боливийцы недовольны арестом экс-президента

Речь главы МВД Боливии Эдуардо Дель Кастильо по делу о госперевороте 2019 года в парламенте привела к массовой драке депутатов.

Предметом доклада главы боливийского МВД Эдуардо Дель Кастильо было установление законности ареста депутата Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента Боливии в 2019-2020 годах после отставки Эво Моралеса.

В ходе выступления в парламенте Дель Кастильо продемонстрировал некие видеоматериалы, возмутившие оппозиционных депутатов, которые начали кричать и перебивать чиновника.

В защиту доводов министра выступили депутаты провластного "Движения к социализму" (MAS). В скором времени словесная перепалка перешла к активным действиям: подрались сенатор Энри Монтеро из альянса "Верим" и депутат Антонио Колке из MAS.

На видео показано, как разнять дерущихся пытались несколько коллег парламентариев, которые тут же и сами вступили в драку. В частности, сцепились женщины-депутаты Татьяна Аньес и Мария Аланока, начавшие таскать друг друга за волосы.

Сессию парламента пришлось остановить. Закончить свой доклад глава МВД Боливии смог только после того как депутаты успокоились и извинились за свое поведение.

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