Видео: борьба с огнем – в окрестностях Иерусалима тушат лесные пожары

В лесах недалеко от западных границ от Иерусалима днем в среду, 9 июня, вспыхнули крупные пожары, которые привели к масштабной эвакуации жителей этого региона.

Лесной пожар, вспыхнувший в среду в районе иерусалимского пригорода Абу-Гош, из-за жары и сухой ветреной погоды быстро распространился на большой территории.

Спасательные службы Иерусалимского округа оперативно издали приказ об эвакуации всех жителей пострадавших районов.

Возгорания тушат 10 пожарных самолетов, два вертолета и более 70 команд спасателей. Также вызваны пожарные расчеты из других районов Израиля.

В борьбе с огнем в этом бедном на водные ресурсы регионе активно используются специальные реагенты, подавляющие горение. На видео видно, как самолет сбрасывает на горящий лес красный антипирен.

СМИ Израиля сообщают, что полиция уже начала расследование причин пожара, подозревая, что это может быть человеческий фактор, в том числе и поджог.

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