Примар Кишинева Ион Чебан – гость пресс-центра Sputnik Молдова

Чебан в начале июня принял участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где провел ряд встреч и переговоров по вопросам сотрудничества представителей российских и молдавских властей. Какие перспективы открылись для молдавской столицы в результате этих встреч?

Также вы узнаете, когда закончится ремонт улицы Иона Крянгэ, когда ее сдадут в эксплуатацию, чем недовольны кишиневцы, какие проекты находятся сейчас в стадии разработки или уже запланированы муниципалитетом для дальнейшей реализации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova