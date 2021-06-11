Примар Кишинева Ион Чебан – гость пресс-центра Sputnik Молдова

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Смотрите прямую трансляцию дискуссионного клуба Sputnik Молдова, в рамках которого столичный градоначальник отвечает на актуальные вопросы.
Чебан в начале июня принял участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где провел ряд встреч и переговоров по вопросам сотрудничества представителей российских и молдавских властей. Какие перспективы открылись для молдавской столицы в результате этих встреч?
Также вы узнаете, когда закончится ремонт улицы Иона Крянгэ, когда ее сдадут в эксплуатацию, чем недовольны кишиневцы, какие проекты находятся сейчас в стадии разработки или уже запланированы муниципалитетом для дальнейшей реализации.
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