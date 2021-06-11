Сборная России готовится к старту на Евро: впереди матч с бельгийцами

Сборная РФ в четверг провела заключительную тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетела в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. Россияне начнут выступление на турнире 12 июня встречей со сборной Бельгии.
Еще один защитник Роман Евгеньев должен был прибыть в расположение команды в пятницу. Он заменил полузащитника Андрея Мостового, который сдал сомнительный тест на коронавирус.
Первая тренировка после прибытия в Санкт-Петербург у подопечных Станислава Черчесова началась в полдень на стадионе "Петровский".
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