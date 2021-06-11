Сборная России готовится к старту на Евро: впереди матч с бельгийцами

Сборная РФ в четверг провела заключительную тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетела в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. Россияне начнут выступление на турнире 12 июня встречей со сборной Бельгии.

Восстанавливающийся после травмы российский защитник Федор Кудряшов тренировался на поле по индивидуальной программе.

Еще один защитник Роман Евгеньев должен был прибыть в расположение команды в пятницу. Он заменил полузащитника Андрея Мостового, который сдал сомнительный тест на коронавирус.

Первая тренировка после прибытия в Санкт-Петербург у подопечных Станислава Черчесова началась в полдень на стадионе "Петровский".

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