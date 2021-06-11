Видео: Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию

Джо Байден и Борис Джонсон встретились в прибрежном отеле в Карбис-Бэй, чтобы подписать новую Атлантическую хартию.

Премьер-министр Великобритании и президент США в четверг согласовали новую Атлантическую хартию по созданию "более мирного и процветающего будущего". Встреча состоялась в отеле города Карбис-Бэй в графстве Корнуол накануне саммита Большой семерки, который начнется в пятницу, 11 июня.

В канцелярии главы британского правительства заявили, что документ был вдохновлен Атлантической хартией 1941 года, подписанной премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом. Как и в оригинальном документе, в обновленной хартии также очерчены восемь ключевых областей, в которых Лондон и Вашингтон планируют сотрудничать в дальнейшем.

СМИ сообщают, что одно из первых мест в документе занимает усиление НАТО и контроль над ядерными вооружениями. А администрация США уже распространила заявление, в котором говорится, что новая Атлантическая хартия "не раскалывает мировое сообщество и не отбрасывает его к временам холодной войны".

Два лидера взяли на себя обязательство защищать "непреходящие ценности" обеих стран от новых и старых угроз, а именно – обеспечить защиту демократии, подтверждение важности коллективной безопасности, обеспечение справедливой и открытой глобальной торговой системы.

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