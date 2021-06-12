Без отмены ограничений: как лидеры G7 делали совместное фото

Королева Великобритании Елизавета II и члены королевской семьи встретились с главами глав стран - участниц G7 в экопарке-оранжерее Eden Project в Корнуолле. Смотрите на видео, как они делали совместное фото перед ужином.

Ситуация с коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы в процесс фотосъемки – все участники приема были без масок, но соблюдали социальную дистанцию.

Королева прибыла в Eden Project вместе с сыном принцем Чарльзом и внуком принцем Уильямом. Их встречали премьер Борис Джонсон с супругой Кэрри. В торжественном приеме также приняли участие супруга принца Чарльза Камилла, жена Уильяма Кейт и руководители международных компаний.

После приема участники саммита сделали официальное фото с королевой, а затем отправились на ужин, который для них приготовила известная шеф-повар Эмили Скотт.

В качестве закусок подавалось блюдо, в составе которого - пряная дыня, гаспачо, кокос и травы. Основным блюдом стала жареная рыба тюрбо с молодым картофелем, чесночным песто и овощами, выращенными в Корнуолле.

На десерт представлен выбор из корнуолльских сыров: местная Гауда, полутвердый Ярг и мягкий сыр с голубой плесенью Helford Blue. Гостям предложили торт из взбитых сливок Pavlova, сливочную помадку со вкусом знаменитого местного десерта из густых топленых сливок сlotted cream, а также мороженое с таким же вкусом и шоколадными трюфелями со вкусом бергамота.

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