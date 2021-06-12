Видео: заслуженный артист Молдовы представил песню ко Дню России

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В субботу состоялась премьера песни заслуженного артиста Молдовы Александра Вдовиченко "Люблю тебя, Россия", с которой он поздравил народ с национальным праздником. Смотрите видео.
Заслуженный артист Молдовы Александр Вдовиченко подготовил ко Дню России музыкальный подарок. По этому случаю он записал песню "Люблю тебя, Россия", выступив автором музыки и текста.
В композиции исполнитель воспевает страну и ее просторы. В клипе демонстрируются достопримечательности российских городов и природа нескольких регионов РФ.
Санду поздравила Путина по случаю Дня России>>>
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Sputnik / Denis Abramov
В Кишиневе 12 июня празднуют День России. В парке "Валя Морилор" проходит организованная Русским домом совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова
фотовыставка "Многогранная Россия".
Кроме того, Национальная федерация спортивного яхтинга при поддержке Российского центра науки и культуры организует на озере парусную регату VALEA MORILOR - 2021. Ожидается участие не менее трех десятков яхт. Гонки комментируют известный молдавский телеведущий Дмитрий Спиваков и глава федерации Александр Денисюк.
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