Видео: заслуженный артист Молдовы представил песню ко Дню России

В субботу состоялась премьера песни заслуженного артиста Молдовы Александра Вдовиченко "Люблю тебя, Россия", с которой он поздравил народ с национальным праздником. Смотрите видео.

Заслуженный артист Молдовы Александр Вдовиченко подготовил ко Дню России музыкальный подарок. По этому случаю он записал песню "Люблю тебя, Россия", выступив автором музыки и текста.

В композиции исполнитель воспевает страну и ее просторы. В клипе демонстрируются достопримечательности российских городов и природа нескольких регионов РФ.

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В Кишиневе 12 июня празднуют День России. В парке "Валя Морилор" проходит организованная Русским домом совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова фотовыставка "Многогранная Россия".

Кроме того, Национальная федерация спортивного яхтинга при поддержке Российского центра науки и культуры организует на озере парусную регату VALEA MORILOR - 2021. Ожидается участие не менее трех десятков яхт. Гонки комментируют известный молдавский телеведущий Дмитрий Спиваков и глава федерации Александр Денисюк.

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