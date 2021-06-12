Видео: президент РФ в День России вручил награды лауреатам госпремии

Президент России Владимир Путин в субботу вручил госпремии лауреатам 2020 года и золотые медали "Герой Труда". Смотрите на видео, как прошла церемония в Кремле.

По сложившейся традиции награждение лауреатов госпремий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности проходит в День России, 12 июня.

На этот раз премию присудили директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александру Гинцбургу, замглавы центра по научной работе Денису Логунову, начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.

Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве и скульптору Александру Рукавишникову.

За выдающиеся достижения в области благотворительности наградой отмечена глава фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова. Госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присудили члену Общественной палаты РФ Елене Тополевой-Солдуновой.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova