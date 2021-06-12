Видео: президент РФ в День России вручил награды лауреатам госпремии

По сложившейся традиции награждение лауреатов госпремий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности проходит в День России, 12 июня.
Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве и скульптору Александру Рукавишникову.
За выдающиеся достижения в области благотворительности наградой отмечена глава фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова. Госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присудили члену Общественной палаты РФ Елене Тополевой-Солдуновой.
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