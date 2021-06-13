"Верили до конца": что говорят болельщики о матче Россия - Бельгия

Болельщики поделились своими впечатлениями от матча сборных России и Бельгии, который стал первым для обеих команд на групповой стадии чемпионата Европы - 2020.

Поединок прошел вечером 12 июня в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформил нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты). Еще один мяч в сетку ворот Антона Шунина отправил защитник Тома Менье (34-я минута).

Во второй встрече группы "В" футболисты команды Финляндии с минимальным счетом, 1:0, одержали верх над датчанами.

Уже 16 июня россияне сыграют с Финляндией, а на следующий день датчане сразятся с бельгийцами.

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