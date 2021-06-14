Видео: вновь ограничения – в Москве введен ряд противоковидных мер

В период с 13 по 20 июня рестораны, кафе, бары и клубы Москвы перестанут обслуживать посетителей в период с 23.00 до 06.00 из-за резкого роста числа новых случаев коронавируса в городе.

На видео показано, как воскресным вечером, как толпы людей, желающих отдохнуть в московских заведениях, встречают закрытые двери.

Распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина в установленный срок предприятиям общественного питания разрешено обслуживать посетителей только навынос. Эти ограничения распространяются на все развлекательные заведения, включая ночные клубы, караоке, боулинг и дискотеки. В означенные даты в российской столице также будет полностью приостановлена ​​работа зоопарков, фуд-кортов в торговых центрах, а также детских игровых комнат.

Кроме того, Собянин подписал указ о продлении нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Также работодателям рекомендуется разрешить как минимум трети своих сотрудников работать удаленно.

По данным оперативного штаба, в минувшее воскресенье в Москве было выявлено 7704 новых случая COVID-19. Это максимум с 14 января текущего года.

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