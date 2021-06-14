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Видео: в Брюсселе усилили меры безопасности из-за саммита стран НАТО

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Одним из важнейших организационных пунктов саммита стран НАТО является обеспечение безопасности для каждого участника.

Саммит стран НАТО в Брюсселе - событие, безусловно, масштабное и историческое. Одним из важнейших организационных пунктов мероприятия столь высокого уровня является обеспечение безопасности для каждого участника саммита.

Пресс-служба МИД РФ
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Местная полиция прикладывает все усилия для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности. Для этого были перекрытые дороги и туннели, запрещена парковка, приостановлен прокат электрических самокатов, натянута колючая проволока. Эти и многие другие ограничения, как несложно догадаться, пришлись не по вкусу местным жителям. Также власти рекомендовали не использовать личные автомобили и пересесть на общественный транспорт.

Особенно же не повезло тем, кто живет в домах, мимо которых будет проезжать в дни визита кортеж американского лидера Джо Байдена: жителям не только нельзя выносить на улицу мусор, но их также предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета в момент проезда кортежа Байдена, кроме того, все припаркованные у обочин автомашины и другие средства транспорта будут немедленно эвакуированы.

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