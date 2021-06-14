Видео: в Брюсселе усилили меры безопасности из-за саммита стран НАТО

Саммит стран НАТО в Брюсселе - событие, безусловно, масштабное и историческое. Одним из важнейших организационных пунктов мероприятия столь высокого уровня является обеспечение безопасности для каждого участника саммита.

Местная полиция прикладывает все усилия для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности. Для этого были перекрытые дороги и туннели, запрещена парковка, приостановлен прокат электрических самокатов, натянута колючая проволока. Эти и многие другие ограничения, как несложно догадаться, пришлись не по вкусу местным жителям. Также власти рекомендовали не использовать личные автомобили и пересесть на общественный транспорт.

Особенно же не повезло тем, кто живет в домах, мимо которых будет проезжать в дни визита кортеж американского лидера Джо Байдена: жителям не только нельзя выносить на улицу мусор, но их также предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета в момент проезда кортежа Байдена, кроме того, все припаркованные у обочин автомашины и другие средства транспорта будут немедленно эвакуированы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova