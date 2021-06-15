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Видео: подготовка виллы Ла Гранж, где пройдет встреча Путина и Байдена

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© Video: Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210615/35125312/video-podgotovka-villy-la-granzh-gde-proydet-vstrecha-putina-I-baydena.html

Ожидается, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в библиотеке виллы Ла Гранж. Несколько тысяч полицейских будут контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность мероприятия.

В швейцарской Женеве на вилле Ла Гранж полным ходом идет подготовка к важнейшему политическому событию - саммиту Владимира Путина и Джо Байдена, который состоится 16 июня.

Вилла Ла Гранж в Женеве.
© AP Photo / Markus Schreiber
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Корреспондент RT Дина Аби Сааб побывала на вилле в преддверии встречи двух мировых лидеров. В саду перед виллой царит почти идеальное спокойствие, однако внутри виллы кипит работа. Ремонт и подготовка ведутся во всех залах, в частности, в зале библиотеки, где, как ожидается, и пройдут переговоры. В библиотеке хранятся уникальные книги, некоторым из которых более 500 лет. 

За территорией виллы пока идет обычная жизнь, но она замрет, когда настанет нужный момент. Несколько тысяч полицейских будут контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность мероприятия.

Что происходит внутри виллы накануне встречи и как обеспечивается безопасность саммита — в нашем видео.

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