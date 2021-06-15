Видео: подготовка виллы Ла Гранж, где пройдет встреча Путина и Байдена

Ожидается, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в библиотеке виллы Ла Гранж. Несколько тысяч полицейских будут контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность мероприятия.

В швейцарской Женеве на вилле Ла Гранж полным ходом идет подготовка к важнейшему политическому событию - саммиту Владимира Путина и Джо Байдена, который состоится 16 июня.

Корреспондент RT Дина Аби Сааб побывала на вилле в преддверии встречи двух мировых лидеров. В саду перед виллой царит почти идеальное спокойствие, однако внутри виллы кипит работа. Ремонт и подготовка ведутся во всех залах, в частности, в зале библиотеки, где, как ожидается, и пройдут переговоры. В библиотеке хранятся уникальные книги, некоторым из которых более 500 лет.

За территорией виллы пока идет обычная жизнь, но она замрет, когда настанет нужный момент. Несколько тысяч полицейских будут контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность мероприятия.

Что происходит внутри виллы накануне встречи и как обеспечивается безопасность саммита — в нашем видео.

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