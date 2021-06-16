Видео: пожар на химзаводе в США грозит экологической катастрофой

Все 70 работников химического завода, находившихся на предприятии в момент начала пожара, были благополучно эвакуированы, никто не пострадал.

В американском городе Роктон, расположенном неподалеку от Чикаго, вот уже несколько дней горит химический завод Chemtool Inc.

Он производит смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства. Процесс тушения осложняется тем, что опасные химикаты могут утечь в приток реки Миссисипи. Местные власти опасаются, что серная кислота, азот, свинец и другие вредные химикаты, которые использовались на заводе, могут распространяться через дым.

По словам начальника пожарной службы Роктона Кирка Уилсона, все 70 работников Chemtool, находившихся на заводе в момент начала пожара, были благополучно эвакуированы, никто не пострадал.

Для локализации огня, тушения падающих обломков и загоревшейся травы были мобилизованы более 40 пожарных частей.

Не менее тысячи местных жителей эвакуированы. Тем, кто проживает в радиусе трех миль (пяти километров), рекомендуется постоянное ношение защитных масок.

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