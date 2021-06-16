Пресс-конференция Путина по итогам встречи с Байденом

Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

В Женеве на вилле Ла Гранж состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

По итогам встречи российский лидер провел пресс-конференцию.

Саммит состоял из узкой части и двух расширенных с перерывом на чай-кофе, передает РИА Новости.

В узком составе участвовали в том числе Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики. Кроме Лаврова, в российскую делегацию вошли замглавы МИД Рябков, посол в Вашингтоне Антонов, помощник президента по внешней политике Ушаков, начальник Генштаба Герасимов и пресс-секретарь Песков.

Повестка саммита: стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты - Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах. Будут также обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа посольств - есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов, заявили в Кремле.

Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

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