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Пресс-конференция Путина по итогам встречи с Байденом

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Sputnik Молдова
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Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

В Женеве на вилле Ла Гранж состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

По итогам встречи российский лидер провел пресс-конференцию. 

Саммит состоял из узкой части и двух расширенных с перерывом на чай-кофе, передает РИА Новости.

Кипит работа: корреспондент побывала на вилле Ла Гранж, где пройдет саммит Путина и Байдена
© Video: Youtube / RT на русском
Подготовка виллы Ла Гранж, где пройдет встреча Путина и Байдена

В узком составе участвовали в том числе Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики. Кроме Лаврова, в российскую делегацию вошли замглавы МИД Рябков, посол в Вашингтоне Антонов, помощник президента по внешней политике Ушаков, начальник Генштаба Герасимов и пресс-секретарь Песков.

Повестка саммита: стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты - Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах. Будут также обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа посольств - есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов, заявили в Кремле.

Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

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