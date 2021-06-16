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Видео: немецкая полиция вынуждена применить водометы и бронетранспортеры

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Sputnik Молдова
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Полицейским пришлось применила водометы, чтобы потушить пламя, и воспользоваться бронетранспортером для того, чтобы расчистить улицу.

Напряженная обстановка в Берлине. Уличные столкновения в городе начались в результате акции протеста против принудительного выселения жителей заброшенного дома № 94 по улице Ригер. Сторонники сквота подожгли баррикады и забросали камнями немецкую полицию.

Стражи порядка пришлось применили водометы, чтобы потушить пламя, и воспользовались бронетранспортером для того, чтобы расчистить улицу. Черный дым от пожара, вспыхнувшего на улице в Берлине, виден издалека.  

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