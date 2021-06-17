Видео: Всемирный день мусорщика - кто избавляет Кишинев от отходов

Тонны отходов ежедневно вывозятся из Кишинева на свалку в Цынцарены, и за этой сложной работой стоят сборщики мусора, которые встают рано утром, чтобы очистить Кишинев.

Хотя их труд считается одним из самых грязных, сборщики мусора в столице знают, что они делают важную работу и благодаря им город имеет опрятный вид, а его жители могут дышать чистым воздухом. Доля многих сотрудников Regia Autosalubritate достаточно сурова. Они мечтали о других профессиях, но в итоге стали работать сборщиками мусора. Они сделали такой выбор не от хорошей жизни, но многие к этому привыкли и говорят, что не бросят работу.

То же самое и с Константином Василика, которого мы встретили в Regia Autosalubritate в 05.20. Он уже оделся в рабочую форму и готов был отправиться со своей командой через дворы многоквартирных домов на сбор мусора. Рабочие спешили убрать его, пока в городе не образовались пробки.

Рабочий день иногда длится более восьми часов, пока команде не удастся собрать отходы со всего сектора, за который она отвечает. Этот распорядок настолько утомляет рабочих, что вечером им не хватает сил для других занятий.

Герой нашего репортажа более 25 лет работает мусорщиком. Он никогда не думал, что жизнь приведет его в Regia Autosalubritate.

Он служил в армии, когда умер его отец, и, поскольку его мать осталась одна, а Константин был единственным, кто мог содержать семью, было решено досрочно освободить его от военной службы. Но жизнь нанесла ему еще один удар, и вскоре он потерял маму.

Оставшись сиротой, когда ему было всего 20 лет, Константин должен был зарабатывать на жизнь и однажды услышал от друзей, что требуются мусорщики. Мужчина согласился на работу, потому что у него не было выбора, но со временем ему стало нравиться то, что он делает, и он решил остаться в Regia Autosalubritate.

Работа тяжелая, говорит Константин Василика, но не невыносимая. Поначалу ему было сложно свыкнуться с неприятным запахом мусора и графиком работы, но теперь он к этому привык. Константин говорит, что зарплата не "мечта", но ее хватает на самое необходимое. Это позволяет ему оставаться дома, рядом с близкими и избавляет от необходимости уезжать за границу, утверждает мужчина.

Герой нашего репортажа признался, что пытался уехать работать в другую страну, но вскоре отказался и вернулся в Regia Autosalubritate, потому что у него здесь стабильный заработок.

Мужчина говорит, что доволен своей работой и что более чем за 25 лет, прошедших с тех пор, как он трудится мусорщиком, не думал о радикальном изменении своей жизни и поиске другой профессии, так как он знает, что делает что-то полезное для общества.

17 июня - Всемирный день мусорщика. В Кишиневе 85 рабочих трудятся в Regia Autosalubritate.

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