Видео: Крым затопило - последствия масштабного наводнения в Керчи

Всего за несколько часов в Керчи и близлежащих районах Восточного Крыма выпало полторы месячные нормы осадков.

Из-за мощного ливня, прошедшего в Керчи в ночь с 16 на 17 июня, около 200 домов оказались практически под водой. Без электричества остались больница и центр города.

На видео, опубликованных жителями Керчи в интернете, видно, как на некоторых улицах вода поднялась более чем на метр от земли, затопив по крышу легковые автомобили. Местами она начала поступать на первые этажи домов, затапливая подъезды, передает РИА Новости Крым

В республике из-за сильных дождей был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

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