Заседание Экономического совета СНГ

Встреча глав делегаций стран объединения проходит в Москве на территории ВДНХ в павильоне "Космос".

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств-участников СНГ. Межгосударственный статистический комитет СНГ представит доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики стран – участниц СНГ за 2020 год.

В повестку дня заседания также включен вопрос о создании выставочно-торговых центров государств – участников СНГ на территории ВДНХ. В настоящее время действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме открыт павильон Молдовы.

Предполагается, что в текущем году начнут работу павильоны Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Планируется, что эти выставочно-торговые центры примут активное участие в проведении мероприятий, посвященных отмечаемому в этом году 30-летнему юбилею СНГ.

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