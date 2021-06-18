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Заседание Экономического совета СНГ

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210618/35161400/zasedanie-ekonomicheskii-sovet-sng.html

Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию 90-го заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств.

Встреча глав делегаций стран объединения проходит в Москве на территории ВДНХ в павильоне "Космос".

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств-участников СНГ. Межгосударственный статистический комитет СНГ представит доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики стран – участниц СНГ за 2020 год.

В повестку дня заседания также включен вопрос о создании выставочно-торговых центров государств – участников СНГ на территории ВДНХ. В настоящее время действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме открыт павильон Молдовы.

Предполагается, что в текущем году начнут работу павильоны Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Планируется, что эти выставочно-торговые центры примут активное участие в проведении мероприятий, посвященных отмечаемому в этом году 30-летнему юбилею СНГ.

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