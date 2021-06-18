Видео: корабль с мигрантами затонул у испанского острова Лансароте

Вблизи берегов Лансароте, одного из Канарских островов, затонула шлюпка, перевозившая нелегалов. В результате трагедии погибли как минимум двое, остальных удалось спасти.
Спасенным была оказана медицинская помощь. По имеющимся данным, из 38 выживших человек 20 были мужчинами, 10 женщинами и восемь детьми.
Это не первая подобная трагедия у берегов Лансароте. Африканские мигранты часто выбирают этот опасный и ненадежный способ добраться до "южных ворот Европы". К сожалению, далеко не все могут пережить крушение шлюпок.
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