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Видео: корабль с мигрантами затонул у испанского острова Лансароте

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210618/35163353/video-korabli-migranti-zatonul-u-ispania-ostrov-lansarote.html

По последним данным, как минимум двое мигрантов погибли после того, как надувная лодка, в которой они находились, перевернулась.

Вблизи берегов Лансароте, одного из Канарских островов, затонула шлюпка, перевозившая нелегалов. В результате трагедии погибли как минимум двое, остальных удалось спасти. 

Спасенным была оказана медицинская помощь. По имеющимся данным, из 38 выживших человек 20 были мужчинами, 10 женщинами и восемь детьми.

Это не первая подобная трагедия у берегов Лансароте. Африканские мигранты часто выбирают этот опасный и ненадежный способ добраться до "южных ворот Европы". К сожалению, далеко не все могут пережить крушение шлюпок.

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Теги:
Испания

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