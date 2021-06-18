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Видео: на пенсию под струями воды - как молдавские пожарные завершают карьеру

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Sputnik Молдова
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Перед заслуженной пенсией пожарные, посвятившие десятилетия борьбе с огнем и спасению жизней, уходят на отдых, облитые водой из брандспойтов под бурные аплодисменты коллег.

Необычная традиция провода пожарных на пенсию существует во многих странах мира, в том числе и в Молдове. Перед заслуженной пенсией пожарные, посвятившие десятилетия борьбе с огнем и спасению жизней, уходят на отдых, облитые водой из брандспойтов под бурные аплодисменты коллег.

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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Именно таким необычным образом двух командиров взводов пожарной части Виктора Лефтера и Василия Скрипкаря, посвятивших 25 лет непростой и опасной службе, проводили на пенсию. Так коллеги поблагодарили Виктора и Василия за их труд, за спасенные жизни, за доблесть и отвагу. 

За время своей служебной деятельности спасатели приняли участие в многочисленных поисково-спасательных операциях, не раз боролись с огнем, а полученный опыт разделяли с молодыми коллегами. Виктор Лефтер и Василий Скрипкарь подготовили в учреждении несколько поколений спасателей. 

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