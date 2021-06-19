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В Кишинев прибывает новая партия вакцины "Спутник V"

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Sputnik Молдова
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В целом правительство России предоставило Молдове 182 тысячи доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья, в качестве помощи.

Новая партия российской вакцины "Спутник V" из 60 тысяч доз прибывает вечером, 18 июня, в Молдову в качестве гуманитарной помощи от правительства России. Из них 20 тысяч предназначены для жителей Приднестровья.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в Молдову в апреле. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

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