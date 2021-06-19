Видео: бесковидный рейс – Греция вновь запускает круизные лайнеры

Греческий круизный лайнер после годичного простоя вновь отправляется в плавание с полностью привитыми пассажирами на борту.

После приостановки рейсов, которая продлилась целый год из-за ограничений, связанных с COVID-19, лайнер Silver Moon вновь открывает двери своих кают. Но рады здесь только пассажирам, прошедшим полный курс вакцинации.

Считается, что Silver Moon полностью защищен от коронавируса. Ведь не только пассажиры, но и весь экипаж также получил прививку перед отправкой в плавание. Ну а дети младше 18 лет, которые пока не имеют возможности вакцинироваться, при посадке на корабль должны предоставить отрицательный результат теста.

Из порта Пирей защищенный от COVID-19 Silver Moon направляется в 10-дневное плавание к Санторини, Паросу, Миконосу и Криту.

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