Видео: берлинская жара – как жители города спасаются от высоких температур

Несколько дней подряд температура воздуха в столице Германии не опускается ниже 30 градусов по Цельсию.

Похоже, лето в Берлине действительно удалось. Если в соседних странах идут дожди, портящие летнее настроение, а порой перерастающие в настоящее стихийное бедствие, то для жителей немецкой столицы главная проблема – найти спасение от жары.

В эти летние дни толпы берлинцев собираются на озере Крумме-Ланке на юго-западе Берлина, здесь можно поплавать и позагорать.

Нынешняя волна жары в Германии достигла своего пика в четверг, когда температура в некоторых частях страны поднялась до 37 градусов по Цельсию. Такие высокие температуры вызваны сильными ветрами из пустыни Сахара, которые проходят также над западным Средиземноморьем, прежде чем достигают границ Германии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova