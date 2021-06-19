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Видео: берлинская жара – как жители города спасаются от высоких температур

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210619/35176418/video-berlin-zhara.html

Несколько дней подряд температура воздуха в столице Германии не опускается ниже 30 градусов по Цельсию.

Похоже, лето в Берлине действительно удалось. Если в соседних странах идут дожди, портящие летнее настроение, а порой перерастающие в настоящее стихийное бедствие, то для жителей немецкой столицы главная проблема – найти спасение от жары.

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В эти летние дни толпы берлинцев собираются на озере Крумме-Ланке на юго-западе Берлина, здесь можно поплавать и позагорать.

Нынешняя волна жары в Германии достигла своего пика в четверг, когда температура в некоторых частях страны поднялась до 37 градусов по Цельсию. Такие высокие температуры вызваны сильными ветрами из пустыни Сахара, которые проходят также над западным Средиземноморьем, прежде чем достигают границ Германии.

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