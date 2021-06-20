14:47 20 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Видео: армия в действии – в Кагуле прошли учения Fulger–2021

Получить короткую ссылку
5 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ministerul Apărării al Republicii Moldova
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/14/35182531.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210620/35182572/video-armia-ucheniya-fulger2021.html

За успешное выполнение задач и хорошую организацию учений группа солдат была награждена знаками отличия и грамотами Национальной армии.

Тактические учения с боевой стрельбой Fulger–2021 прошли в учебном центре мотострелковой бригады "Дачия", сообщает пресс-служба Национальной армии.

Тренировка военных состоялась при участии и. о. министра обороны Виктора Гайчука и командующего Национальной армией бригадного генерала Игоря Горгана.

И. о. министра обороны Молдовы Виктор Гайчук
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Виктор Гайчук: нового конфликта в Молдове не будет

Сообщается, что в учениях были задействованы более 150 военнослужащих срочной службы и контрактников, которые вели огонь из стрелкового оружия, зенитных установок ЗУ-23-2 и боевых машин ТАБ-71М с пулеметами ПКТ, КПВТ, МТЛБ, а также гранатометов СПГ-9.

По завершении учений и. о. министра обороны оценил точность выполнения предусмотренных в сценарии задач и синхронизацию действий подразделений. 

"Я убежден, что успехи, достигнутые вами во время учений, обусловлены не только вашими амбициями и целеустремленностью, но и усилиями ваших командиров, которые имеют опыт работы в полевых условиях и знают, как помочь вам выполнить свой долг на высшем уровне", – заявил Гайчук.

За успешное выполнение задач и хорошую организацию учений группа солдат была награждена знаками отличия и грамотами Национальной армии.

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавские поисковые организации отметили юбилей
В Национальной армии отменили карантин – 80% военных вакцинированы

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: водная катастрофа – последствия сильных ливней в Крыму
Greece: Cruise ship restarts sailing from Athens with fully vaccinated passengers
Видео: бесковидный рейс – Греция вновь запускает круизные лайнеры
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться