Видео: армия в действии – в Кагуле прошли учения Fulger–2021

За успешное выполнение задач и хорошую организацию учений группа солдат была награждена знаками отличия и грамотами Национальной армии.

Тактические учения с боевой стрельбой Fulger–2021 прошли в учебном центре мотострелковой бригады "Дачия", сообщает пресс-служба Национальной армии.

Тренировка военных состоялась при участии и. о. министра обороны Виктора Гайчука и командующего Национальной армией бригадного генерала Игоря Горгана.

Сообщается, что в учениях были задействованы более 150 военнослужащих срочной службы и контрактников, которые вели огонь из стрелкового оружия, зенитных установок ЗУ-23-2 и боевых машин ТАБ-71М с пулеметами ПКТ, КПВТ, МТЛБ, а также гранатометов СПГ-9.

По завершении учений и. о. министра обороны оценил точность выполнения предусмотренных в сценарии задач и синхронизацию действий подразделений.

"Я убежден, что успехи, достигнутые вами во время учений, обусловлены не только вашими амбициями и целеустремленностью, но и усилиями ваших командиров, которые имеют опыт работы в полевых условиях и знают, как помочь вам выполнить свой долг на высшем уровне", – заявил Гайчук.

За успешное выполнение задач и хорошую организацию учений группа солдат была награждена знаками отличия и грамотами Национальной армии.

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