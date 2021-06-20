Видео: буря эмоций – болельщики наблюдают за игрой Германии с Португалией

Игра двух сильнейших команд чемпионата Европы была богата на голы: мяч поразил ворота шесть раз! Но к несчастью для сборной Португалии два из забитых мячей были автоголами. Их в свои собственные ворота закатили Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру.

А результат – обидное поражение из-за собственной неловкости и невнимательности. Навряд ли для португальской сборной станет утешением то, что ею был установлен рекорд по количеству забитых в свои ворота голов на одном чемпионате Европы, да еще и во время одной игры.

На видео болельщики сборной Германии празднуют каждый забитый гол своей команды и радостно отмечают ошибки соперника.

Завершился матч со счетом 4:2 в пользу немцев.

Перед третьим туром Евро-2020 в группе F лидирует команда Франции, на счету которой 4 очка. В копилке немцев и португальцев по три балла. Замыкает квартет сборная Венгрии, набравшая одно очко.

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