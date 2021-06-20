22:07 20 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Видео: буря эмоций – болельщики наблюдают за игрой Германии с Португалией

Получить короткую ссылку
52 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/14/35182653.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210620/35182685/video-football-germany-portugal.html

Матч Германия – Португалия принес немало сюрпризов португальским болельщикам и радость от победы – германским.

Игра двух сильнейших команд чемпионата Европы была богата на голы: мяч поразил ворота шесть раз! Но к несчастью для сборной Португалии два из забитых мячей были автоголами. Их в свои собственные ворота закатили Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру.

© REUTERS / Antonio Bronic
Острые моменты и эмоции Евро-2020
18

А результат – обидное поражение из-за собственной неловкости и невнимательности. Навряд ли для португальской сборной станет утешением то, что ею был установлен рекорд по количеству забитых в свои ворота голов на одном чемпионате Европы, да еще и во время одной игры.

На видео болельщики сборной Германии празднуют каждый забитый гол своей команды и радостно отмечают ошибки соперника.

Завершился матч со  счетом 4:2 в пользу немцев.

Перед третьим туром Евро-2020 в группе F лидирует команда Франции, на счету которой 4 очка. В копилке немцев и португальцев по три балла. Замыкает квартет сборная Венгрии, набравшая одно очко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: водная катастрофа – последствия сильных ливней в Крыму
Germany: Fans elated as they watch Die Mannschaft beat Portugal 4-2 at Euro 2020
Видео: буря эмоций – болельщики наблюдают за игрой Германии с Португалией
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться