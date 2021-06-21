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Видео: вновь "перезагрузка" – посол России в США вернулся в Вашингтон

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210621/35190697/usa-posol-russia-antonov-vashington.html

Посол РФ в Соединенных Штатах в воскресенье вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей.

Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон в воскресенье, после почти трехмесячного пребывания в Москве, куда он был приглашен на консультации в конце марта. Посол США в РФ Джон Салливан также вернулся в Вашингтон для консультаций 22 апреля.

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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На кадрах видно, как служебный автомобиль Антонова заезжает на территорию российского посольства в Вашингтоне.

Несколькими часами ранее посол приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди, где его встретили российские дипломаты. После короткого общения с прессой Антонов отправился к своему месту работы.

Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США - Владимир Путин и Джо Байден. Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США и днем прибыл в Нью-Йорк, откуда отправился в Вашингтон. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что скоро вернется в Россию.

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