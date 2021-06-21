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Видео: "По одной в руки" – жителям Ялты выдают питьевую воду

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© Video: Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210621/35190969/zhitelyam-yalty-vydayut-pitevuyu-vodu.html

Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей аварии в системе водоснабжения.

По оценке Роспотребнадзора, вода, поступающая в дома ялтинцев после ликвидации последствий аварии, пригодна для использования только в технических целях, для приготовления пищи нужна только бутилированная вода.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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По этой причине властями Крыма и благотворительными организациями был организован подвоз населению воды гарантированного качества. На видео запечатлен процесс раздачи бутылей с чистой водой.

Гуманитарную помощь доставляли ночью и утром. Жители выстраивались в очередь, поскольку водоснабжение в городском округе удалось наладить только днем в воскресенье.

В результате подтоплений, вызванных обильными осадками, в Ялте пострадали 18 человек, еще один пропал. По информации МЧС, в городе подтоплено 49 домовладений с населением 147 человек. Всего было эвакуировано 608 жителей.

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