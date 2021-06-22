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Видео: возложение цветов на мемориале в Кишиневе в День памяти и скорби

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Sputnik Молдова
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Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. В память об этом событии на мемориале "Вечность" в Кишиневе проходит церемония возложения цветов.

В Кишиневе на мемориале воинской славы "Вечность" проходит церемония возложения цветов к Вечному огню по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. 

В памятном мероприятии принимают участие официальные лица республики и представители дипломатических миссий разных стран в Молдове. 

Руины гостиницы Бристоль, Кишинев, Вторая мировая война
© Photo : Мой город Кишинёв
История страшных фотографий военного Кишинева

В воскресенье 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска и их пособники вероломно, без объявления войны, напали на Советский Союз. Советские пограничники и подразделения Красной Армии на территории Молдовы одними из первых приняли неравный бой с превосходящими силами противника, долгое время сдерживая вражеские войска на рубеже государственной границы.

В Молдове 22 июня отмечается как День памяти жертв фашизма. Эта памятная дата учреждена постановлением парламента в 1990 году.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.

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