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В Берлине память погибших в ВОВ почтили симфонической музыкой

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Sputnik Молдова
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В 4 часа утра по местному времени перед главным входом в Русский дом в Берлине в исполнении симфонического оркестра прозвучало "Адажио" для струнных Сэмюэля Барбера.

22 июня
© Sputnik / Vadim Rusu
Как началась Великая Отечественная война
Оркестр Neue Philharmonie в День памяти и скорби принял участие в акции Россотрудничества и его немецкого представительства в Русском доме в Берлине. В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в 4 утра по местному времени перед главным входом в Русский дом музыканты исполнили одно из самых печальных произведений мировой классики. 

С крыши поднялись в небо 27 белых воздушных шаров - в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также около 5000 шаров в форме белых голубей.

Акция завершилась минутой молчания. 

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Теги:
Россотрудничество, музыка, День памяти и скорби, Берлин, Великая Отечественная война

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