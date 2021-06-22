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Видео: "Вечная слава павшим" – Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Видео: "Вечная слава павшим" – Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии также приняли участие ветераны войны.
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2021-06-22T16:56Z

Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии также приняли участие ветераны войны.

В День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Также российский лидер прошел по аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду, где возложил цветы к каждой из стел.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Ильин
Быть открытыми, несмотря на прошлое

В своей речи после церемонии возложения цветов Путин отметил, что до начала Великой Отечественной войны такого жестокого геноцида история не знала. 

"Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ, а тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры... И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы, какие зверства чинили они над мирным населением – стариками, женщинами, детьми", – сказал Путин.

По его словам, противостоять этому злу помогло духовное единство, сплоченность и массовый героизм советского народа.

"Вера людей в торжество справедливости, в нашу Победу обладала непостижимой силой, и ради освобождения Отечества они все вынесли: прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте, достигли вершин мужества и самопожертвования в пекле сражений в тяжелейших вахтах на заводах и фабриках и одержали поистине Великую победу", – подчеркнул глава России.

Он выразил уверенность в том, что народ сохранит эту память и правду о войне.

"Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям – тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины! Вечная им память!" – заключил Путин.

В завершение своей речи российский президент объявил минуту молчания.

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