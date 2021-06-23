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Токио-2020: команда Молдовы представляет олимпийскую форму

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210623/35224721/tokyo-2020-moldova-olimpiyskaia-forma.html

На Олимпийских играх в столице Японии выступят более десятка молдавских атлетов. До открытия международного турнира осталось 30 дней.

В кишиневском парке Штефана чел Маре 23 июня, в Международный олимпийский день, представят форму молдавской сборной на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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До открытия Игр осталось всего 30 дней. В этом спортивном состязании примут участие атлеты из более чем 200 стран.

Форму сборной Молдовы утвердили в Национальном олимпийском комитете. Костюмы представят гостями церемонии молдавские спортсмены, прошедшие отбор на соревнования. Именно в этой форме они выйдут с флагом Молдовы на открытии и закрытии Игр в японской столице.

К сегодняшнему дню на Олимпийские игры квалифицированы 15 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре; борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану; пловчиха Татьяна Салкуцан; лучники Александра Мырка и Дан Олару; каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу; гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру. 

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

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Теги:
Молдова, Токио-2020, Олимпийские игры

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