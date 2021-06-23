Видео: Путин: "Мы никогда не диктуем свою волю другим странам"

Выступая на IX Московской конференции по международной безопасности, Владимир Путин заявил, что Россия готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью политико-дипломатических методов.

Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в столице России 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

В своем выступлении президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что в настоящее время возрастает "турбулентность геополитических процессов" и выразил обеспокоенность региональными конфликтами и ростом активности киберпреступников и международных террористов.

Путин также заявил, что Москву не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. При этом президент отметил, что Россия готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью методов дипломатии.

"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам. Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами", - сказал он.

Полное выступление российского лидера - в нашем видео.

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