Видео: эвакуация и режим ЧС – в Приамурье борются с паводком

В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за наводнения, вызванного дождевыми паводками. Подъем уровня воды в Амуре может обновить рекорд 63-летней давности.

Во вторник в Благовещенске был введен режим ЧС, специалисты ожидают, что 24-27 июня вода в Амуре может подняться до 9-10 метров (при том, что "опасное явление" – 8 метров).

Нынешний паводок в Приамурье может повторить события 63-летней давности, тогда максимальный уровень Амура у прибрежного села поднялся до отметки в более 11 метров, сообщает РИА Новости.

По информации МЧС РФ, в восьми населенных пунктах Амурской области подтоплены почти 120 частных жилых домов. Спасатели возводят дамбы и эвакуируют жителей. В регионе развернуты пункты временного размещения.

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