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Видео: эвакуация и режим ЧС – в Приамурье борются с паводком

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© Video: Youtube / RT на русском
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35228677.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210623/35228751/damba-evakuatsiya-priamure-pavodok.html

В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за наводнения, вызванного дождевыми паводками. Подъем уровня воды в Амуре может обновить рекорд 63-летней давности.

Во вторник в Благовещенске был введен режим ЧС, специалисты ожидают, что 24-27 июня вода в Амуре может подняться до 9-10 метров (при том, что "опасное явление" – 8 метров).

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Нынешний паводок в Приамурье может повторить события 63-летней давности, тогда максимальный уровень Амура у прибрежного села поднялся до отметки в более 11 метров, сообщает РИА Новости.

По информации МЧС РФ, в восьми населенных пунктах Амурской области подтоплены почти 120 частных жилых домов. Спасатели возводят дамбы и эвакуируют жителей. В регионе развернуты пункты временного размещения. 

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