Видео: провокация британского эсминца – опубликованы кадры с места событий

Российский черноморский флот совместно с погранслужбой в среду остановил нарушение государственной границы британским эсминцем Defender в Крыму.

Министерство обороны России опубликовало видео пролета российского самолета над британским эсминцем Defender, нарушившим границу. Ранее в среду британский корабль незаконно пересек границу России в Черном море у крымского мыса Фиолент.

Чтобы остановить Defender, российские военные сделали предупредительные выстрелы и сбросили авиабомбы по курсу движения эсминца. Экипаж корабля предупредили о возможности применения оружия.

Позже британская сторона заявила, что Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а предупредительных выстрелов не производилось. Также в Минобороны Великобритании добавили, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы", о которых она заранее предупредила "морское сообщество".

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