Видео: "Россия сегодня" – это мы: к юбилею международного информагентства

"Россия сегодня" — ведущая международная медиагруппа, история которой началась 80 лет назад с создания легендарного Советского информбюро.

В этот день, 24 июня 1941 года, в первые дни Великой Отечественной, было создано Советское информбюро - именно его сводки с замиранием сердца слушала вся страна. Навсегда в памяти народа остался голос знаменитого Юрия Левитана.

"Работать в Совинформбюро считали за честь известные журналисты и корреспонденты, знаменитые советские писатели и публицисты Илья Эренбург, Михаил Шолохов, Валентин Катаев", - отметил в своем поздравлении МИА "Россия сегодня" президент РФ Владимир Путин.

За десятилетия работы менялись названия: Агентство печати "Новости", РИА "Новости", "Россия сегодня". Не менялись, однако, ни высокий уровень журналистского мастерства, ни ответственный подход к работе.

"Россия сегодня" – продолжатель славных традиций Совинформбюро. Мы круглосуточно обеспечиваем нашу огромную внутреннюю и внешнюю аудиторию оперативной, правдивой, взвешенной информацией о самых разнообразных событиях и явлениях, занимая лидирующие позиции по цитированию и читаемости в СМИ и интернете", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

В настоящее время агентство работает в 200 городах на 32 языках, круглосуточно освещая самые главные события в России и мире. Всех сотрудников МИА "Россия сегодня" объединяют профессионализм, любовь к своей работе и, конечно, новости.

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