Олимпиец Сергей Тарновский отметил свой день рождения двумя тренировками

На грядущих Играх в Токио молдавских атлетов ждет очень напряженная психологическая обстановка, и чтобы она не стала помехой, необходимо правильно провести весь подготовительный цикл.

Подготовка к Играм в Токио молдавской олимпийской сборной гребцов-каноистов вошла в самую горячую, ответственную фазу. Сергей Тарновский, фаворит команды, претендующий на подиум грядущей Олимпиады, продолжает набирать боевую форму под руководством главы Олимпийского комитета Молдовы Николая Журавского.

"Сейчас, когда до начала Олимпийских игр в Токио осталось меньше месяца, важно не просто удержать наработанную форму, но и вывести ее в пик и при этом не совершить в процессе подготовки фатальных ошибок, - говорит Николай Журавский в интервью Sputnik Молдова. А еще важнее - сохранить у ребят энергетику, позитивный моральный настрой и желание показать в Токио все, на что они способны".

Глава Олимпийского комитета Молдовы отмечает, что на Играх наших атлетов ждет очень напряженная психологическая обстановка, и чтобы она не стала помехой, необходимо правильно провести весь подготовительный цикл.

Каноисту Сергею Тарновскому - главной надежде молдавской сборной - 24 июня исполнилось 24 года.

"Как отмечу свой день рождения? Двумя тренировками. Олимпийский старт все ближе, я не могу себе позволить не то что отдохнуть, но просто расслабиться. Все мысли - только о подготовке к Токио. Я ничего не загадываю, просто постараюсь на Играх выложиться по полной, показать лучшее из того, на что способен", - сказал Тарновский.

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