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Накануне Олимпиады: конференция лучников Дана Олару и Александры Мырки

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210625/35244308/nakanune-olimpiady-konferentsiya-luchnikov-dana-olaru-i-aleksandra-mirca.html

Молдавские лучники, получившие квалификацию на Олимпиаду в Токио, активно готовятся к выступлению за сборную Молдовы. Детали подготовки они раскрыли на пресс-конференции.

Через месяц в Японии стартуют летние Олимпийские игры Токио-2020. Накануне этого события молдавские лучники Дан Олару и Александра Мырка провели пресс-конференцию вместе со своим тренером Ириной Чекановой. 

Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
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Спортсмены рассказали о подготовке к международным соревнованиям и ответили на вопросы журналистов. 

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. 

Напомним, всего на Олимпийские игры квалифицированы 15 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловчиха Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру. 

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Теги:
Александра Мырка, Дан Олару, спортсмены, Молдова, Токио-2020

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Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
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