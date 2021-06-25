Накануне Олимпиады: конференция лучников Дана Олару и Александры Мырки

Молдавские лучники, получившие квалификацию на Олимпиаду в Токио, активно готовятся к выступлению за сборную Молдовы. Детали подготовки они раскрыли на пресс-конференции.

Через месяц в Японии стартуют летние Олимпийские игры Токио-2020. Накануне этого события молдавские лучники Дан Олару и Александра Мырка провели пресс-конференцию вместе со своим тренером Ириной Чекановой.

Спортсмены рассказали о подготовке к международным соревнованиям и ответили на вопросы журналистов.

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

Напомним, всего на Олимпийские игры квалифицированы 15 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловчиха Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру.

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