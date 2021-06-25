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Видео: полеты истребителей МиГ-31К в Сирии

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© Video: Youtube / RT на русском
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/19/35250268.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210625/35250336/video-polety-istrebiteley-mig-31K-v-sirii.html

Носители гиперзвуковых ракет выполнят в Сирии "учебные задачи" и будут участвовать в достаточно масштабных маневрах.

Россия впервые отправила на сирийскую авиабазу Хмеймим два истребителя МиГ-31К, которые способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", передает РИА Новости.

Истребитель МиГ-29
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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В пятницу в Средиземном море начались совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России и авиации Воздушно-космических сил.

По распоряжению командования носители гиперзвуковых ракет выполнят в Сирии "учебные задачи" и будут участвовать в достаточно масштабных маневрах.

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна развивать скорость, равную примерно десяти скоростям звука. Дальность ее полета достигает двух тысяч километров. Отмечается, что "Кинжал" преодолевает все существующие сегодня в мире системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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