Видео: экокатастрофа: в Стамбуле пытаются избавиться от морских "соплей"

Появление слизи в Мраморном море связывают с отходами промышленных предприятий и сбросами из канализационных сетей.

Турция пытается избавиться от морской слизи, которая покрывает все побережье Мраморного моря в районе Стамбула, сообщает РИА Новости.

Эта слизь – слой из фитопланктона, который угрожает жизни морских организмов. Из-за него в воду не проникает кислород, массово гибнут морские обитатели. Местные ученые уже признали ситуацию катастрофической.

"Если в воде нет кислорода, нет и жизни. Рыбы, мидии, беспозвоночные существа умрут. Слизь забивает жабры рыб, в результате чего они тонут", - пояснил доцент кафедры гидробиологии Мухаррем Бальчи.

Появление слизи связывают с отходами промышленных предприятий и сбросами из канализационных сетей.

Сейчас ученые пытаются найти способы утилизации слизи. Ведутся также работы по очистке воды.

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