В Санкт-Петербурге проходит праздник выпускников "Алые паруса"

Праздник "Алые паруса" - уникальное событие, где грандиозное шоу света и музыки разворачиваются на суше и на воде.

В России проходит один из самых красочных и масштабных праздников для выпускников школ - "Алые паруса". Событие с нетерпением ждали тысячи школьников, и хоть пандемия и внесла некоторые корректировки в празднование, но по итогу мы можем наблюдать один из самых красивых и волнительных моментов для тысяч юношей и девушек.

Первый праздник "Алые паруса" состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника, передает Пятый канал.

"Алые паруса" — уникальное событие, ведь это единственный праздник в мире, где грандиозное шоу света и музыки разворачиваются на суше и на воде.

Традиция всем городом отмечать вступление вчерашних школьников во взрослую жизнь прервалась в 1979-м году и была возрождена лишь спустя 25 лет по инициативе Администрации Санкт-Петербурга, Акционерного Банка "РОССИЯ" и Пятого канала. Возрождение праздника состоялось 24 июня 2005 года. С тех пор его география расширилась, праздник обрел международное звучание, а "Алые паруса" были внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в двадцати странах Европейского союза.

Каждый год за праздником "Алые паруса" наблюдают сотни тысяч зрителей в центре Петербурга и многомиллионную аудиторию Пятого канала, транслирующего представление в прямом эфире.

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