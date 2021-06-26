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Марафон вакцинации в Кишиневе: все желающие могут привиться "Спутником V"

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (161)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210626/35252991/Marafon-vaktsinatsii-v-Kishineve-vse-zhelayuschie-mogut-privitsya-Sputnikom-V.html

Власти столицы ранее заверили, что российская вакцина будет доступна в достаточном количестве, процесс вакцинации проводится в порядке общей очереди.

В столице Молдовы во Дворце республики проводится марафон по вакцинации от COVID-19 всех желающих российским препаратом "Спутник V".

Ранее мэр столицы Ион Чебан заверил, что все условия для успешного проведения мероприятия созданы. Он также уточнил, что очередь на вакцинацию будет живая, а не по записи.

"Созданы все условия для хорошей организации мероприятия, как и на двух предыдущих марафонах. Очередь единая для всех, кто первый пришел – тот получил вакцину", - уточнил Ион Чебан.

Мероприятие продлится до 22.00, однако, если будет необходимость, время увеличат. Соблюдение общественного порядка на марафоне обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. Учитывая установившуюся жаркую погоду (накануне синоптики даже объявили "желтый код"), все участники марафона будут обеспечены питьевой водой. Кроме того, в периметре у здания Дворца республики установлены специальные брезентовые палатки, чтобы люди могли укрыться в тени и получить медицинскую помощь, если это необходимо.

Вакцина от коронавируса
© Sputnik / Павел Лисицын
"Спутник V" одобрили для беременных

О намерении вакцинироваться в рамках субботнего марафона заявил пятый президент Молдовы Игорь Додон. Об этом он сообщил в очередном выпуске своего видеоблога в пятницу.

"Завтра для всех желающих пройдет марафон вакцинации "Спутником V". Я приму в нем участие вместе со всеми", – сказал он.

Пришедшим на прививки будут также доступны вакцины Astrozeneca и Sinopharm. Акцию проводит примэрия Кишинева в сотрудничестве с Минздравом республики. 

"Спутник V" - одна из трех вакцин в мире, эффективность которых превышает 90%, отмечается на официальном сайте разработчиков препарата. Эффективность вакцины на уровне 91,6% рассчитана на основе данных по 19 866 добровольцам, получившим и первую, и вторую инъекцию вакцины "Спутник V"или плацебо – на заключительном контрольном этапе зафиксировано 78 подтвержденных случаев COVID-19.

По результатам анализа 3,8 млн вакцинированных россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, - также отмечает источник.

Республика Молдова одобрила применение "Спутника V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас вакцина зарегистрирована более чем в 65 странах.

В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V
© Sputnik / Mihai Caraus
Патриарх Кирилл направил 2000 доз "Спутника V" для прихожан в Молдове

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в нашу страну 24 апреля. По данным МИД РФ, "российская сторона приняла принципиальное решение о поставке Молдове 182 тысяч доз "Спутника V", в том числе 62 тысяч доз для Приднестровья". 

2000 доз вакцины были отправлены Патриархом Московским и всея Руси Кириллом для служителей церкви и прихожан Молдовы.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта, процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных. 

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (161)
Теги:
Кишинев, вакцинация, Спутник V, коронавирус

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