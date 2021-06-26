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Видео: жареное московское солнце - обитатели зоопарка спасаются ледяным тортом

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Sputnik Молдова
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Полцарства за мороженое! Животные Московского зоопарка спасаются от жары, поедая торты-ледышки, и даже это не спасает в аномальную жару.

В ледяные "торты" вморожены разные звериные "вкусняшки". Например, медведям и пандам приготовили лед с морковью и яблоками, обезьянам предлагают полакомиться тортиками с ягодами, а хищникам - с мясом.

Жаркое лето
© Sputnik / Sergei Mamontov
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"В некоторых отделах специально для таких жарких дней киперы еще зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках, а сейчас сотрудники выносят его животным в качестве обогащения среды и небольшого охлаждения", - говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

У всех животных есть возможность отдохнуть от аномальной жары во внутренних вольерах, где даже в самые жаркие дни сохраняется прохлада.

В зоопарке также отметили, что среди обитателей есть и те, кто легко справляется с московской жарой. Это верблюды, овцебыки, волки и многие другие. Они уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть самостоятельно, сотрудники зоопарка подстригли.

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