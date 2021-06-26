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Видео: феерия праздника "Алые паруса" - бриг прошел по Неве

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© Video: РИА Новости
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1a/35262553.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210626/35262630/Video-feeriya-prazdnika-Alye-parusa--brig-proshel-po-Neve.html

Смотрите на видео Sputnik, как в Петербурге проходил один из самых красочных, романтичных и масштабных праздников.

Участники форума «Дети Содружества» увидели «Алые паруса» в Петербурге
© Photo : Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств
Молдавские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса"
Праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге с нетерпением ждали тысячи школьников. Пандемия внесла, конечно, свои коррективы, но это не помешало молодежи насладиться этим шоу.

"Алые паруса" уникален еще и тем, что световое и музыкальное представление разворачивается на суше и на воде.

В нынешнем году праздник смогли посмотреть и школьники из Молдовы: они принимают участие в форуме "Дети Содружества". Для выпускников организовали концерт и театрализованное представление в акватории Невы, в котором обыграли значимые исторические даты этого года: 800-летие со дня рождения Александра Невского, 60-летие первого полета человека в космос и 30-летие российского флага.

Кульминацией праздника по традиции стало появление на Неве брига с алыми парусами и масштабный фейерверк.

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