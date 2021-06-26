Видео: феерия праздника "Алые паруса" - бриг прошел по Неве

"Алые паруса" уникален еще и тем, что световое и музыкальное представление разворачивается на суше и на воде.
В нынешнем году праздник смогли посмотреть и школьники из Молдовы: они принимают участие в форуме "Дети Содружества". Для выпускников организовали концерт и театрализованное представление в акватории Невы, в котором обыграли значимые исторические даты этого года: 800-летие со дня рождения Александра Невского, 60-летие первого полета человека в космос и 30-летие российского флага.
Кульминацией праздника по традиции стало появление на Неве брига с алыми парусами и масштабный фейерверк.
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