Видео: феерия праздника "Алые паруса" - бриг прошел по Неве

Смотрите на видео Sputnik, как в Петербурге проходил один из самых красочных, романтичных и масштабных праздников.

Праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге с нетерпением ждали тысячи школьников. Пандемия внесла, конечно, свои коррективы, но это не помешало молодежи насладиться этим шоу.

"Алые паруса" уникален еще и тем, что световое и музыкальное представление разворачивается на суше и на воде.

В нынешнем году праздник смогли посмотреть и школьники из Молдовы: они принимают участие в форуме "Дети Содружества". Для выпускников организовали концерт и театрализованное представление в акватории Невы, в котором обыграли значимые исторические даты этого года: 800-летие со дня рождения Александра Невского, 60-летие первого полета человека в космос и 30-летие российского флага.

Кульминацией праздника по традиции стало появление на Неве брига с алыми парусами и масштабный фейерверк.

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