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Видео: тысячи людей выстроились в очередь за "Спутником V" в Кишиневе

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
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В столице Молдовы во Дворце республики прошел марафон по вакцинации от COVID-19 всех желающих российским препаратом "Спутник V".

Марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V" начался в Кишиневе в субботу, 26 июня, в здании Дворца республики. Мероприятие вызвало небывалый ажиотаж: очередь растянулась на целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Небывалый ажиотаж вокруг "Спутника V": тысячи людей выстроились в очереди

Учитывая установившуюся жаркую погоду (накануне синоптики даже объявили "желтый код"), всем участникам марафона предоставили питьевую воду. Кроме того, в периметре у здания Дворца республики установили специальные брезентовые палатки, чтобы люди могли укрыться в тени и получить медицинскую помощь, если это необходимо.

Марафон не обошелся без рекордов: так, к 14.00 были израсходованы не только 3000 доз "Спутника", выделенные для вакцинации, но и дополнительные 1000, предоставленные по просьбе мэра Кишинева Митрополией Молдовы.

"Всего за 7 часов вакцинированы более 4000 человек. Это рекордное количество людей, которые получили прививку за один день. Самым большим спросом пользовалась вакцина "Спутник", — написал мэр в соцсети.

Организаторы кишиневского марафона вакцинации сообщили, что большая часть из участников марафона выбрали российский препарат "Спутник V", при этом ни одного случая побочных реакций на препарат не выявлено.

Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Побочных эффектов на марафоне вакцинации "Спутником V" не выявлено

Республика Молдова одобрила применение "Спутника V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас вакцина зарегистрирована более чем в 65 странах.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в нашу страну 24 апреля. По данным МИД РФ, "российская сторона приняла принципиальное решение о поставке Молдове 182 тысяч доз "Спутника V", в том числе 62 тысяч доз для Приднестровья". 

2000 доз вакцины были отправлены Патриархом Московским и всея Руси Кириллом для служителей церкви и прихожан Молдовы.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта, процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных. 

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Теги:
Кишинев, марафон, вакцинация, Спутник V

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