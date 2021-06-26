Видео: тысячи людей выстроились в очередь за "Спутником V" в Кишиневе

В столице Молдовы во Дворце республики прошел марафон по вакцинации от COVID-19 всех желающих российским препаратом "Спутник V".

Марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V" начался в Кишиневе в субботу, 26 июня, в здании Дворца республики. Мероприятие вызвало небывалый ажиотаж: очередь растянулась на целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

Учитывая установившуюся жаркую погоду (накануне синоптики даже объявили "желтый код"), всем участникам марафона предоставили питьевую воду. Кроме того, в периметре у здания Дворца республики установили специальные брезентовые палатки, чтобы люди могли укрыться в тени и получить медицинскую помощь, если это необходимо.

Марафон не обошелся без рекордов: так, к 14.00 были израсходованы не только 3000 доз "Спутника", выделенные для вакцинации, но и дополнительные 1000, предоставленные по просьбе мэра Кишинева Митрополией Молдовы.

"Всего за 7 часов вакцинированы более 4000 человек. Это рекордное количество людей, которые получили прививку за один день. Самым большим спросом пользовалась вакцина "Спутник", — написал мэр в соцсети.

Организаторы кишиневского марафона вакцинации сообщили, что большая часть из участников марафона выбрали российский препарат "Спутник V", при этом ни одного случая побочных реакций на препарат не выявлено.

Республика Молдова одобрила применение "Спутника V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас вакцина зарегистрирована более чем в 65 странах.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в нашу страну 24 апреля. По данным МИД РФ, "российская сторона приняла принципиальное решение о поставке Молдове 182 тысяч доз "Спутника V", в том числе 62 тысяч доз для Приднестровья".

2000 доз вакцины были отправлены Патриархом Московским и всея Руси Кириллом для служителей церкви и прихожан Молдовы.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта, процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova