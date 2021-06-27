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Видео: как хищные птицы защищают Кремль от ворон

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© Video: Youtube / RT на русском
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1b/35275226.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210627/35275273/Video-kak-khischnye-ptitsy-zaschischayut-Kreml-ot-voron.html

Полярная сова, соколы и филин несут нелегкую, но очень важную службу - смотрите на видео, как это происходит.

Белая полярная сова Буран — самый молодой сотрудник орнитологической службы Кремля. Пернатый спецотряд защищает центр столицы от ворон, которые могут портить памятники и мешать проведению торжественных мероприятий.

Подробности - в видео.

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