Видео: как хищные птицы защищают Кремль от ворон

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Полярная сова, соколы и филин несут нелегкую, но очень важную службу - смотрите на видео, как это происходит.
Белая полярная сова Буран — самый молодой сотрудник орнитологической службы Кремля. Пернатый спецотряд защищает центр столицы от ворон, которые могут портить памятники и мешать проведению торжественных мероприятий.
Подробности - в видео.
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