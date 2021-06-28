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Видео: болельщики сборной Чехии ликуют, голландцы - в отчаянии

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Sputnik Молдова
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Решающий матч проходил в Гааге, тысячи голландских болельщиков с отчаянием наблюдали за поражением своей сборной.

Прошедший в понедельник футбольный матч Голландия - Чехия закончился неожиданным поражением для сборной Нидерландов. После того как чехи забили два гола и одержали яркую победу, сборная Голландии вылетела с Евро-2020.

Гол
© Sputnik / Алексей Даничев
Матч между Чехией и Хорватией закончился вничью

Решающий матч проходил в Гааге, тысячи голландских болельщиков с отчаянием наблюдали за поражением своей сборной. Активная поддержка болельщиков, к сожалению, не смогла изменить ход матча.

В четвертьфинале Чехия встретится с Данией, игра состоится 3 июля в Баку.

Нынешний футбольный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

А поскольку в прошлом году отмечался 60-летний юбилей европейских первенств по футболу, было принято решение о новом формате турнира. По решению организаторов он пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 11 городах Старого Света.  

Таким образом, игры проходят в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

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