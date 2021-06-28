Видео: вновь пожары – в Канаде злоумышленники подожгли еще две церкви

Полиция Канады расследует поджог двух католических церквей, расположенных на землях коренных народов в Британской Колумбии.

В субботу рано утром поступили сообщения о пожарах в двух зданиях католических церквей Святой Анны и церкви Чопака в Канаде. По заявлению местных пожарных, к их приезду на место происшествия здания выгорели дотла. На кадрах можно увидеть, что от сгоревших церквей не осталось практически ничего.

В прошлый понедельник, когда канадцы отмечали Национальный день коренных народов, две другие церкви – Святого Сердца и Святого Григория – также были разрушены при пожарах.

Поджоги церквей происходят после сообщения об обнаружении 751 безымянной могилы возле бывшей школы-интерната в Коуэссессе, где, предположительно, захоронены останки 215 воспитанников интерната, представителей коренных народов Канады.

Детей, содержавшихся в интернате, разлучили с их семьями, и заставляли посещать школы, которые находились в ведении католической церкви до конца 1970-х годов.

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