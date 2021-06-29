15:11 29 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD18.00
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Видео: робот Алекс из Перми "предсказал" победу Франции на Евро-2020

Получить короткую ссылку
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1d/35290529.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210629/35290559/Video-robot-Aleks-iz-Permi-predskazal-pobedu-Frantsii-na-Evro-2020.html

Для составления "предсказания" разработчики использовали сочетания различных нейросетей, одна из которых - GPT-3, несколько месяцев назад представленная Илоном Маском.

Российский робот по имени Алекс "предсказал" в воскресенье победу сборной Франции на Евро-2020. Алекс проанализировал квалификационные матчи и игры, проведенные командами в рамках самого чемпионата.

Художник-робот-гуманоид Ай-Да и его работа.
© AFP 2021 / Glyn Kirk
Что рисует первый в мире робот-художник с искусственным интеллектом
8

"Мы проанализировали более 10 гигабайтов различных футбольных матчей, результативность каждого игрока чемпионата, их нарушения, <…> больше 50 переменных мы использовали. И на основе этого решили предположить, кто же станет победителем. И наш робот с точностью примерно в 93 процента говорит, что это будет Франция", - сообщил директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

Остальные семь процентов робот отвел на волю случая: травмы игроков или простое невезение. Для составления "предсказания" разработчики использовали сочетания различных нейросетей, одна из которых - GPT-3, несколько месяцев назад представленная Илоном Маском.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: робот София теперь еще и мастер кисти – ее работы выставили на аукцион

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Лето в Кишиневе
Фото: знойное, городское, твое - лето в Кишиневе
Россия: Робот из Перми предсказал победу Франции на Евро-2020
Видео: робот Алекс из Перми "предсказал" победу Франции на Евро-2020
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться