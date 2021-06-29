Видео: робот Алекс из Перми "предсказал" победу Франции на Евро-2020

Для составления "предсказания" разработчики использовали сочетания различных нейросетей, одна из которых - GPT-3, несколько месяцев назад представленная Илоном Маском.

Российский робот по имени Алекс "предсказал" в воскресенье победу сборной Франции на Евро-2020. Алекс проанализировал квалификационные матчи и игры, проведенные командами в рамках самого чемпионата.

"Мы проанализировали более 10 гигабайтов различных футбольных матчей, результативность каждого игрока чемпионата, их нарушения, <…> больше 50 переменных мы использовали. И на основе этого решили предположить, кто же станет победителем. И наш робот с точностью примерно в 93 процента говорит, что это будет Франция", - сообщил директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

Остальные семь процентов робот отвел на волю случая: травмы игроков или простое невезение. Для составления "предсказания" разработчики использовали сочетания различных нейросетей, одна из которых - GPT-3, несколько месяцев назад представленная Илоном Маском.

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